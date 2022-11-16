Бессонница может возникать из-за болезни Альцгеймера и серьезных психопатологий
Проблемы со сном могут сигнализировать о развитии серьезных патологий мозга и связанных с ними заболеваниях, сообщила в интервью врач-невролог Екатерина Полянская.
Врач отметила, что понятие «бессонница» включает разные сомнологические нарушения: тяжелое долгое засыпание, сокращенная продолжительность сна, снижение его качества. Ключевым фактором того, что сон человека портится и сокращается, является стресс, на который организм реагирует выбросом специфических гормонов, влияющих на нейронные процессы
«Длительный стресс и сниженная адаптация человека к нему приводят к возникновению тревожных, депрессивных расстройств. Именно они чаще всего являются причинами нарушения сна», - сказала Екатерина Полянская «Известиям».
Врач-невролог добавила, что бессонница может возникать как стойкое явление в случае серьезных психопатологий в виде психоза, мании или шизофрении.
«Бессонница часто проявляется при болезни Альцгеймера», - констатировала специалист.
Полянская объяснила, что возникающая человека деменция буквально разрушает головной мозг – при этом разрушению могут подвергаться области, ответственные за сон и бодрствование.
В то же время медик уточнила, что бессонницу могут провоцировать многие другие проблемы. Ее точную причину должен устанавливать врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эмоциональные проблемымогут быть симптомом болезни печени.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Полянская
Здоровье
врач-невролог
Оставить комментарий