Бессонница может возникать из-за болезни Альцгеймера и серьезных психопатологий

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бессонница

Проблемы со сном могут сигнализировать о развитии серьезных патологий мозга и связанных с ними заболеваниях, сообщила в интервью врач-невролог Екатерина Полянская.

Врач отметила, что понятие «бессонница» включает разные сомнологические нарушения: тяжелое долгое засыпание, сокращенная продолжительность сна, снижение его качества. Ключевым фактором того, что сон человека портится и сокращается, является стресс, на который организм реагирует выбросом специфических гормонов, влияющих на нейронные процессы

«Длительный стресс и сниженная адаптация человека к нему приводят к возникновению тревожных, депрессивных расстройств. Именно они чаще всего являются причинами нарушения сна», - сказала Екатерина Полянская «Известиям».

Врач-невролог добавила, что бессонница может возникать как стойкое явление в случае серьезных  психопатологий в виде психоза, мании или шизофрении.

«Бессонница часто проявляется при болезни Альцгеймера», - констатировала специалист.

Полянская объяснила, что возникающая  человека деменция  буквально разрушает головной мозг – при этом разрушению могут подвергаться области, ответственные за сон и бодрствование.

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В то же время медик уточнила, что бессонницу могут провоцировать многие другие проблемы. Ее точную причину должен устанавливать врач.

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Екатерина Полянская
Екатерина Полянская
Здоровье
врач-невролог
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