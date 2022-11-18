Офтальмолог Фадейкина: проблемы в области у глаз указывают на болезни

«Появление жировых бляшек может также свидетельствовать о проблемах с печенью, поджелудочной железой, сердцем у людей с сахарным диабетом», - уточнила офтальмолог Фадейкина, беседуя с «АиФ».

«Такие изменения свидетельствуют о проблемах с желудочно-кишечным трактом, часто возникают на фоне дисбактериоза», - констатировала офтальмолог.

Офтальмолог Татьяна Фадейкина сообщила в интервью, что некоторые проблемы в области у глаз говорят об имеющихся болезнях. В частности, тревожным признаком может быть появление на веках таких кожных образований как папилломы – это свидетельствует о поражении организма папилломавирусной инфекцией (ВПЧ).Другой тип кожных наростов – ксантелазмы – тоже могут появляться на веках, а также на коже вокруг глаз. Эти жировые бляшки выглядят как миниатюрные комочки – их возникновение на веках сигнализирует о повышенном холестерине в крови или об имеющемся у человека жировом гепатозе (ожирении печени), нарушенном обмене веществ.Еще одна проблема, связанная с ухудшением состояния кожи в области глаз, – это блефарит (чешуйчатый блефарит). Он вызывает характерные симптомы в виде уплотнения и покраснения век, которые также покрываются чешуйками.Помимо этого, на имеющиеся внутренние патологии нередко указывает отек век. Такой отек, по словам Татьяны Фадейкиной, может возникнуть как проявление аллергической реакции, но также его причиной могут быть почечная либо сердечная недостаточность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что развитие тендинита у человека может указывать на опасно высокий уровень холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.