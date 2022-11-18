Назван необычный утренний симптом диабета 2 типа на руке

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руки

Возникающие по утрам проблемы с подвижностью пальцев на руке могут оказаться симптомом сахарного диабета 2-го типа.

Диабет 2 типа развивается в связи с нарушением чувствительности клеток к гормону инсулину, который обеспечивает равномерное распределение сахара по ним после съеденной пищи. Будучи серьезным и опасным в своих последствиях заболеванием, диабет обладает свойством долго оставаться недиагостированным. Его симптомы часто бывают неспецифическими, их принимают за проявление рутинных недомоганий, переутомления или недосыпа.

Врачи констатируют, что в случае диабета повышенный уровень сахара в крови может влиять на состояние практически всех органов и тканей, и это отражается в его разнообразной симптоматике. В том числе из-за высокого сахара, нарушающего нормальное кровообращение, могут страдать сухожилия. В связи с этим врачами называется  необычный утренний симптом диабета 2 типа, информирует издание Express (Великобритания).

Речь идет о трудном сгибании пальцев на руке, которое обычно наблюдается в утренние часы после пробуждения. Обычно такая тугоподвижность затрагивает один или два пальца.

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«Из-за обилия сахара в крови сухожилия утолщаются, человеку становится сложно делать сгибательное и разгибательное движения. Некоторым людям согнуть пальцы может быть несложно, но суставы в этом случае начнут издавать щелкающий звук», - прокомментировал проблему эксперт издания, доктор Маттиас Ридберг.

По словам специалиста, проблемы с движением пальцев возникают в связи с тем, что сахар связывает молекулы коллагена, которые начинают скапливаться в оболочках сухожилий. В результате сухожилия перестают обеспечивать нормальную подвижность и сгибание.

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Теги : признаки диабета, пальцы, повышенный уровень сахара