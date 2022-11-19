Редкая стирка простыней повышает риск трех смертельных болезней

"Каждую ночь во время сна организм выделяет жидкости и масла, а также тысячи мертвых клеток кожи. Это привлекает пылевых клещей, которые выделяют фекалии, связанные с аллергией, астмой, ринитом и обострениями экземы. Вот почему некоторые факторы здоровья требуют более частой стирки постельного белья, например, астма или болезнь. Больным людям рекомендуется ежедневно менять простыни", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Симптомы могут включать кашель, чихание, кожную сыпь, зуд в глазах и насморк».

Различные исследования доказали, что постельному белью требуется совсем немного времени, чтобы стать источником патогенов. Это может подготовить почву для нескольких смертельных состояний. Некоторые исследования связывают грязное постельное бельеФекалии и мертвые тела пылевых клещей могут вызывать у некоторых людей серьезные аллергические реакции.Пылевые клещи также являются очень распространенным триггером для астматиков. Поэтому для вашего комфорта и здоровья полезно стирать постельное белье чащеВ нашем организме больше бактериальных организмов, чем наших собственных клеток. Когда вы оставляете омертвевшие клетки кожи на ваших простынях, эти бактерии могут процветать. Если они снова попадут на кожу, это может привести к фолликулиту.Помимо раздражения, была доказана возможность передачи инфекций через грязное белье. Staphylococcus aureus относится к наиболее опасным бактериям, потому что он более заразен, чем другие виды. Это также тесно связано с тяжелыми заболеваниями, такими как пневмония.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба.

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