Кардиолог назвала способы улучшить состояние при пониженном давлении

«Например, понижение давления при резком вставании. Чтобы предотвратить его понижение, необходимо вначале присесть, наклониться, затем поднять корпус, голову и уже встать», - поделилась врач советом с изданием Лайф.

«Ряд исследований показывают умеренное положительное действие на гипотоников чая, кофе, а также лекарственных средств, содержащих кофеин».

Кардиолог Валентина Шмыкова рассказала в интервью, что людям, страдающим от приступов снижения артериального давления, нужно учиться понимать, какие факторы способствуют падению уровня АД в их случае и по возможности избегать их. Медик уточнила, что нередко у людей возникает ортостатическая гипотензия – один из типов гипотонии, когда давление снижается при изменении положения тела.Шмыкова добавила, что снижению АД также содействует долгое пребывание на ногах, физические перегрузки, слишком жарка среда, недостаток жидкости в организме, прием некоторых препаратов.Рассуждая, какие способы улучшают состояние при пониженном давлении, специалист отметила:Помимо этого, сказала врач, люди с низким давлением должны избегать долгих временных пауз между приемами пищи – в течение для следует есть часто небольшими порциями. Что примечательно: гипотоникам полезны соленые закуски. Для них норма соли является более высокой – можно употреблять до 8 или 10 граммов.Что еще полезно для улучшения самочувствия при гипотонии: достаточно отдыхать и спать, выполнять физические упражнения, ходить пешком на свежем воздухе, регулярно проветривать помещение, пить достаточно воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о способах снизить риск тромбоза.

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