ЛОР-врач Комарова рассказала о лечебном эффекте полоскания при больном горле

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боль в горле

Полоскание может стать самым простым способом улучшить самочувствие при больном горле, об этом сообщила врач-отоларинголог Светлана Комарова.

ЛОР-врач Комарова рассказала в интервью о лечебном эффекте полоскания при больном горле, а также уточнила, какие растворы нужно использовать для этой процедуры. Специалист отметила, что с помощью регулярных полосканий можно быстро добиться облегчения болезненных ощущений.

«Избавиться от боли в горле помогут полоскания аптечными антисептическими растворами, применять их стоит только по назначению лечащего врача и согласно инструкции», - констатировала специалист.

Медик объяснила, что благодаря такому полосканию со слизистой горла смываются бактерии, из-за которых активизируется вызывающее болезненность воспаление. Также Комарова посоветовала не прибегать к непроверенным так называемым народным средствам.

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«При резкой боли в горле важно не использовать малоэффективные и зачастую опасные народные средства», - сказала медик «Мосленте».

Специалист добавила, что лечить больное горло можно посредством системных противовирусных препаратов, антисептических спреев, таблеток – важно, чтобы препарат был проверенным.

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Светлана Комарова
Светлана Комарова
Здоровье
врач-отоларинголог
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