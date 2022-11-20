ЛОР-врач Комарова рассказала о лечебном эффекте полоскания при больном горле

«Избавиться от боли в горле помогут полоскания аптечными антисептическими растворами, применять их стоит только по назначению лечащего врача и согласно инструкции», - констатировала специалист.

«При резкой боли в горле важно не использовать малоэффективные и зачастую опасные народные средства», - сказала медик «Мосленте».

ЛОР-врач Комарова рассказала в интервью о лечебном эффекте полоскания при больном горле, а также уточнила, какие растворы нужно использовать для этой процедуры. Специалист отметила, что с помощью регулярных полосканий можно быстро добиться облегчения болезненных ощущений.Медик объяснила, что благодаря такому полосканию со слизистой горла смываются бактерии, из-за которых активизируется вызывающее болезненность воспаление. Также Комарова посоветовала не прибегать к непроверенным так называемым народным средствам.Специалист добавила, что лечить больное горло можно посредством системных противовирусных препаратов, антисептических спреев, таблеток – важно, чтобы препарат был проверенным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает улучшить самочувствие при пониженном давлении.

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