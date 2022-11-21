Некоторые люди болеют без температуры

«Любые вирусы выделяют свои токсины, на которые организм реагирует выделением биологически активных веществ, маркеров воспаления, и если вирус активный или большое количество вирусных частиц попало в организм, все это приводит к повышению температуры», - объяснила медик радио Sputnik.

Врач Романенко рассказала в интервью, что повышение температуры тела является отражением воспалительной реакции организма в ответ на проникновение болезнетворного возбудителя.В то же время есть люди, которые могут подхватывать инфекцию без характерной реакции в виде жара, добавила Романенко. Специалист отметила, что болеть без повышения температуры могут обладатели иммунной системы, включающейся в борьбу с патогеном на самом начальном этапе, а не когда он уже основательно внедрятся в организм.По словам терапевта, в таких случаях иммунная система реагирует на возбудителя болезни, едва он попадает на слизистую ткань губ, носа или глаз. К этому участку система направляет свои клетки, способные бороться с вирусными и бактериальными элементами, – макрофаги или лейкоциты. Они не дают проникнуть в тело такому количеству болезнетворных частиц, которое бы могло вызвать воспалительную реакцию. Организм справляется с ними и без этого.Слишком сильную реакцию иммунной системы на инфекцию врач назвала небезопасной. Такая гиперреакция может запустить механизм сильнейшего воспаления, от которого пострадает не только вирус или бактерия, но и сам организм, его системы. Признаком такой реакции является очень высокая температура – 39 градусов и выше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие побочные эффекты связаны с употреблением чая.

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