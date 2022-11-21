Питье чая может давать побочные эффекты

«Безопасной дозой чая большинство специалистов считают три-четыре стакана этого напитка: 710-950 мл».

«Танины чая уменьшают усвояемость железа, связываясь с ним и выводя его из организма. Если у человека низкий уровень железа, пить чай нужно с осторожностью», - советуют эксперты.

«Более чувствительные люди могут испытывать боли в животе и тошноту после употребления всего одной-двух чашек чая».

Как правило, вред, наносимый здоровью употреблением чая, объясняется его чрезмерным количеством.В то же время на восприимчивость организма к чаю оказывают влияние индивидуальные особенности. Люди могут быть чувствительными и к меньшему количеству чая, проинформировали «ИноСМИ». Специалисты издания констатируют, что возникающие после чая побочные эффекты связаны с действием таких его компонентов как кофеин и дубильные вещества: в некоторых случаях организм бывает к ним особенно восприимчив.Одним из вредных свойств чай является подавление процессов усвоения железа (данный эффект создают его соединения танины).Также не стоит забывать, что чай содержит кофеин. Употребление изо дня в день большого количества кофеина ведет к тому, что симпатическая нервная система человека ненужным образом стимулируется. В результате человек начинает испытывать постоянное напряжение, не может расслабиться, сталкивается с бессонницей, тревожностью, раздражительностью. Вдобавок кофеин является известным провокатором головных болей.Еще одна неприятность, связанная с питьем чая, – это раздражение слизистой оболочки ЖКТ.Но и тем, кто не ощущает дискомфорта после чая, специалисты советуют пить его умеренно. Чай как растение способен вбирать их почвы токсины. Известно, например, о способности разных видов чая поглощать свинец.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты с йодом полезны для укрепления иммунитета.

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