Низкобелковая диета «морит голодом» раковые клетки - опухоли переживают «кризис» - онколог Воробьев

"Новое исследование предполагает, что диета с низким содержанием белка, которая ограничивает аминокислоты — молекулы, которые объединяются в белки — остановила рост рака и привела к увеличению гибели клеток. Это означает, что изменения в питании могут стать ключом к улучшению лечения рака толстой кишки. Эта простая диета «морит голодом» раковые клетки, помогая преодолеть устойчивость к лечению", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Как это работает?

«При раке толстой кишки, когда вы уменьшаете питательные вещества, доступные в опухолях, клетки не знают, что делать. Без питательных веществ для роста они переживают своего рода кризис, который приводит к массовой гибели клеток».

Рак представляет собой сложную концепцию, побуждающую исследователей раскрывать любые механизмы, которые могли бы предложить решение этой смертельной проблемы. В то время как исследования еще не нашли лекарство, продолжают появляться зеленые выстрелы и подсказки лечения. Последнее исследование показало, что диета с низким содержанием белка может остановить рост рака толстой кишки.В то время как белок считается одним из ключевых строительных блоков здорового питания, ограничение содержания макронутриентов может помочь в борьбе с раком.Раковым клеткам нужны питательные вещества, чтобы процветать и расти, одним из наиболее важных из которых является mTORC1. Названный основным регулятором клеточного роста, mTORC1 позволяет клеткам ощущать различные питательные вещества и, следовательно, расти и размножаться.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для печени.

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