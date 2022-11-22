Низкобелковая диета «морит голодом» раковые клетки - опухоли переживают «кризис» - онколог Воробьев
От мяса до яиц и от орехов до сои, белок не уклоняется как от продуктов животного, так и растительного происхождения. Но этот макронутриент может быть не столь желателен при лечении рака толстой кишки.
Рак представляет собой сложную концепцию, побуждающую исследователей раскрывать любые механизмы, которые могли бы предложить решение этой смертельной проблемы. В то время как исследования еще не нашли лекарство, продолжают появляться зеленые выстрелы и подсказки лечения. Последнее исследование показало, что диета с низким содержанием белка может остановить рост рака толстой кишки.
В то время как белок считается одним из ключевых строительных блоков здорового питания, ограничение содержания макронутриентов может помочь в борьбе с раком.
"Новое исследование предполагает, что диета с низким содержанием белка, которая ограничивает аминокислоты — молекулы, которые объединяются в белки — остановила рост рака и привела к увеличению гибели клеток. Это означает, что изменения в питании могут стать ключом к улучшению лечения рака толстой кишки. Эта простая диета «морит голодом» раковые клетки, помогая преодолеть устойчивость к лечению", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Как это работает?
Раковым клеткам нужны питательные вещества, чтобы процветать и расти, одним из наиболее важных из которых является mTORC1. Названный основным регулятором клеточного роста, mTORC1 позволяет клеткам ощущать различные питательные вещества и, следовательно, расти и размножаться.
«При раке толстой кишки, когда вы уменьшаете питательные вещества, доступные в опухолях, клетки не знают, что делать. Без питательных веществ для роста они переживают своего рода кризис, который приводит к массовой гибели клеток».
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