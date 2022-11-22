Мешки под глазами могут указывать на проблемы с почками и сердцем

«Мешки под глазами могут быть при болезни почек или сердечно-сосудистых заболеваниях, когда затрудняется отток жидкости», - сказала Ярцева, беседуя с «Москвой 24».

Врач Ярцева напомнила в интервью, что появление мешков под глазами часто можно объяснить недосыпом и переутомлением. Хороший отдых в этом случае помогает решить проблему.У женщин мешки под глазами могут возникать на определенной стадии менструального цикла – их тело в этот период удерживает воду.Кроме того, добавила медик, мешки под глазами, как и появление отеков в других областях тела, являются иногда симптомом внутренних заболеваний.Специалистка уточнила, что в качестве признака той или иной болезни припухлости под глазами не возникают сами по себе. При почечных и сердечных патологиях они сопровождаются другими симптомами, характерными для этих отклонений.Также Ярцева отметила, что мешки под глазами бывают врожденными. Ни о каком заболевании они при этом не говорят, таким может быть просто строение лица.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отек ног иногда может возникать как симптом жировой болезни печени и цирроза.

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