Внезапный отек ног может говорить о жировой болезни печени и циррозе

Накопление жира в печени, известное как жировая болезнь, часто протекает бессимптомно, и только на более поздних стадиях патологии могут возникнуть заметные симптомы. Большинство людей страдают от формы, называемой неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), при этом примерно 30 процентов ее случаев связаны с неалкогольными причинами, такими как нездоровые привычки, общее ожирение.Ссылаясь на специалистов из Penn Medicine, издание Express информирует, что накопление жира печени при уже имеющейся у человека НАЖБП может вызвать воспаление органа. Когда это происходит, состояние печени характеризуется как более тяжелое – возникает НАСГ или неалкогольный стеатогепатит. При его появлении печень становится в больше степени подверженной циррозу. На фоне неблагоприятных процессов в печени могут возникнуть «некоторые физические симптомы».В частности, люди с неалкогольным стеатогепатитом, чья печень подверглась воспалению, могут страдать от внезапных отеков в ногах и животе. Это вызывается повышенным давлением в вене, по которой кровь движется через печень, известной как воротная вена. Повышение артериального давления в воротной вене вызывает накопление жидкости по всему телу, в том числе в ногах, лодыжках и животе.Другие возможные симптомы проблем с печенью, включая цирроз, – кожный зуд, желтуха, паукообразные кровеносные сосуды на коже, потеря веса, тошнота, потеря аппетита, усталость.Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек констатирует, что предотвратить жировую болезнь печени или неалкогольный стеатогепатит помогает употребление в пищу здоровых продуктов, ограничение размеров порций, поддержание веса без лишних килограммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как алкоголь влияет на фигур у.

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