Холодная погода повышает риск определенных заболеваний глаз

Что такое сухость глаз?

«Центральное отопление может усугубить и без того сухие глаза. Не трите глаза, так как вы рискуете вызвать раздражение и занести бактерии, которые могут вызвать конъюнктивит, блефарит или ячмень. По возможности старайтесь не перегревать помещения, открывайте окна каждый день, хотя бы на несколько минут. Рассмотрите возможность покупки глазных капель в аптеке, которые разработаны специально для облегчения любых инфекций глаз, таких как стили или блефарит. Если вы носите контактные линзы, попробуйте носить их чуть реже. Используйте увлажнитель воздуха или поставьте миску с водой рядом с батареей, чтобы сделать воздух более влажным», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Поддержание здоровых глаз важно, когда речь идет о предотвращении потенциально длительных проблем, таких как потеря зрения. Хотя условия могут быть вне нашего контроля, есть способы снизить риск их развития. Один эксперт предупредил, что холодная погода может способствовать таким проблемам.Когда на улице холодно, воздух вокруг нас становится суше. Когда это происходит, поверхность глаза, состоящая в основном из воды, теряет влагу из-за испарения. Это может привести к сухости глаз и недостаточному количеству слез, чтобы глаза оставались влажными. Важно, чтобы наши глаза и окружающая среда были влажными, чтобы уменьшить симптомы сухости глаз.Затем сильная или постоянная сухость глаз может перерасти в инъекционные заболевания, такие как конъюнктивит или блефарит.Сухость глаз может вызвать зуд, чувствительность к свету, болезненность и ощущение песка. Они также могут казаться красными и более водянистыми, чем обычно.Если симптомы сохраняются в течение нескольких недель, врач рекомендует обратиться за медицинской помощью.Ранее МдикФорум писал о пользе полоскания горла.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.