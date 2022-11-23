Врач Вялов рассказал, как узнать о жирной крови

«Кровь называют «жирной», если в ней присутствует повышенное содержание жиров. Холестерин в том числе относится к жирам и его избыток может привести к появлению бляшек в сосудах», - констатировал специалист.

Медик рассказал, что одним из наиболее надежных способов узнать о наличии жирной крови является ее анализ на холестерин.Вялов отметил, что холестериновые бляшки ведут к сужению сосудов и их закупорке, частичной или практически полной. Это негативно сказывается на кровообращении, способствует его нарушениям и возникновению ассоциированных симптомов.В частности, жирная кровь ведет к появлению боли в ногах (область голени), онемению и слабости икроножных мышц. В некоторых случаях болезненные и неприятные ощущения распространяются на бедро и ягодицы, имеют тенденцию усиливаться при ходьбе или физнагрузках. Врач посоветовал людям, заметившим у себя этот симптом, сделать липидограмму, проверить уровень холестерина.Сергей Вялов добавил, что человеческий организм нуждается в определенном количестве холестерина, который задействуется в работе гормональной и нервной систем. Но к его избытку, делающему кровь жирной, ведет нездоровое питание, малоподвижность, курение. В этом случае он забивает изнутри кровеносные сосуды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способны ухудшать работу мозга.

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