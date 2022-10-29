Врач Вялов рассказал об опасных последствиях применения соды при изжоге

«Постоянный заброс кислоты из желудка в пищевод повреждает и воспаляет его слизистую. На короткой дистанции этом может привести к язвам, кровотечениям, рубцам, а на длинной – к раку пищевода», - констатировал Вялов, беседуя с «Газетой.Ru».

Врач Вялов рассказал в интервью об опасности терапевтического применения соды при изжоге. Врач отметил, что она очень быстро воздействует на слизистую желудка и способна навредить нежной ткани за считанные минуты. Это происходит из-за того, что вещество усиливает выделение соляной кислоты.Кроме того, постоянное питье соды при изжоге содействует ощелачиванию крови. Результатом данного процесса может стать образование камней в почках, добавил специалист.Вялов подчеркнул, что если приступы изжоги начинают возникать часто, необходимо записаться на прием к врачу и обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боли после еды и напитков могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.

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