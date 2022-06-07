Высокий холестерин: врач называет признак – судороги в пяти областях тела

«Если вы испытываете повторяющиеся боли или судороги в ногах во время занятий спортом, бега или ходьбы, обратитесь к терапевту и сдайте анализ на холестерин», - дал совет Ширяев.

Слабый или отсутствующий пульс в стопах.

Плохо заживающие кожные повреждения на ногах.

Бледный или синеватый цвет кожи конечностей.

Более низкая температура в одной ноге по сравнению с другой.

Медленный рост ногтей на пальцах ног.

Эректильная дисфункция (особенно у мужчин, страдающих сахарным диабетом).