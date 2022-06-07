Высокий холестерин: врач называет признак – судороги в пяти областях тела

91 Фото: shutterstock.com
боль в ноге

Накопление избыточного холестерина в артериях может вызывать судороги в пяти областях тела, предупреждают медики.

Высокий уровень холестерина относится к таким проблемам со здоровьем, которые часто называют «невидимыми убийцами». Накапливаясь в кровеносных сосудах и артериях, холестерин во многих случаях не вызывает очевидных признаков. В то же время опасно высокий холестерин связан с развитие целого ряда осложнений, которые действительно проявляются внешними симптомами – об этом в интервью порталу MedikForum.ru напомнил хирург Евгений Ширяев.

По словам медика, одним из распространенных осложнений повышенного холестерина является развитие болезни периферических артерий (ЗПА), при которой в артериях, несущих кровь к голове, органам и конечностям, образуются холестериновые бляшки.

Характерным признаком, указывающим на наличие ЗПА (и, соответственно, на повышенный холестерин), являются судороги в пяти областях тела – конечностях, ягодицах, бедрах, икрах и ступнях. Такие судороги могут возникать и усиливаться в моменты физической активности, ходьбы – но стоит человеку сделать паузу и немного отдохнуть, неприятные ощущения проходят.

В некоторых случаях судороги вызывают состояние, известное как перемежающаяся хромота. Человек с таким нарушением начинает ходить с остановками, которые он вынужденно делает, чтобы унять болезненные ощущения, возникающие в ногах.

«Если вы испытываете повторяющиеся боли или судороги в ногах во время занятий спортом, бега или ходьбы, обратитесь к терапевту и сдайте анализ на холестерин», - дал совет Ширяев.

Другие возможные признаки ЗПА.
  • Слабый или отсутствующий пульс в стопах.
  • Плохо заживающие кожные повреждения на ногах.
  • Бледный или синеватый цвет кожи конечностей.
  • Более низкая температура в одной ноге по сравнению с другой.
  • Медленный рост ногтей на пальцах ног.
  • Эректильная дисфункция (особенно у мужчин, страдающих сахарным диабетом).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по особенностям ходьбы можно узнать о снижении когнитивных функций и подверженности человека деменции.
Евгений Ширяев
Евгений Ширяев
Здоровье
врач-хирург высшей квалификационной категории
Теги : повышенный холестерин, судороги, Евгений Ширяев