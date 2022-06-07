Высокий холестерин: врач называет признак – судороги в пяти областях тела
Накопление избыточного холестерина в артериях может вызывать судороги в пяти областях тела, предупреждают медики.
Высокий уровень холестерина относится к таким проблемам со здоровьем, которые часто называют «невидимыми убийцами». Накапливаясь в кровеносных сосудах и артериях, холестерин во многих случаях не вызывает очевидных признаков. В то же время опасно высокий холестерин связан с развитие целого ряда осложнений, которые действительно проявляются внешними симптомами – об этом в интервью порталу MedikForum.ru напомнил хирург Евгений Ширяев.
По словам медика, одним из распространенных осложнений повышенного холестерина является развитие болезни периферических артерий (ЗПА), при которой в артериях, несущих кровь к голове, органам и конечностям, образуются холестериновые бляшки.
Характерным признаком, указывающим на наличие ЗПА (и, соответственно, на повышенный холестерин), являются судороги в пяти областях тела – конечностях, ягодицах, бедрах, икрах и ступнях. Такие судороги могут возникать и усиливаться в моменты физической активности, ходьбы – но стоит человеку сделать паузу и немного отдохнуть, неприятные ощущения проходят.
В некоторых случаях судороги вызывают состояние, известное как перемежающаяся хромота. Человек с таким нарушением начинает ходить с остановками, которые он вынужденно делает, чтобы унять болезненные ощущения, возникающие в ногах.
«Если вы испытываете повторяющиеся боли или судороги в ногах во время занятий спортом, бега или ходьбы, обратитесь к терапевту и сдайте анализ на холестерин», - дал совет Ширяев.
Другие возможные признаки ЗПА.
- Слабый или отсутствующий пульс в стопах.
- Плохо заживающие кожные повреждения на ногах.
- Бледный или синеватый цвет кожи конечностей.
- Более низкая температура в одной ноге по сравнению с другой.
- Медленный рост ногтей на пальцах ног.
- Эректильная дисфункция (особенно у мужчин, страдающих сахарным диабетом).
Евгений Ширяев
Здоровье
врач-хирург высшей квалификационной категории
Оставить комментарий