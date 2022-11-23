Недостаток сна особенно опасен для людей после 50 лет

«Для людей старшего возраста нарушение режима сна может обернуться истощением организма и риском развития хронических заболеваний», - сказала врач, беседуя с «Газетой.Ru».

«Продолжительность сна должна составлять 7-8 часов, ложиться спать нужно не позже 23.00, а готовиться ко сну – с 21.00», - констатировала Ольга Шуппо.

Специалист рассказала в интервью, что по мере возраста организму становится все труднее компенсировать недостаток сна – в этом плане возраст 50 лет и старше является наиболее уязвимым.Ольга Шуппо отметила, что британские исследователи недавно проанализировали данные свыше 7 тыс. человек возрастом от 50 лет, собранные за двадцать пять лет наблюдений. Они обнаружили, что если люди этого возраста спят ночью 5 часов или меньше, их риск подвергнуться двум и более хроническим заболеваниям возрастает на 40 процентов.По словам эксперта, систематический недосып ослабляет иммунную защиту организма, делая его восприимчивым к воздействию болезнетворных возбудителей. Чем старше становится человек, тем явственнее проявляется данная закономерность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы с засыпанием и сном зимой могут обусловливаться недостатком витаминов

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