Врач Мясников спрогнозировал «серьезную эпидемию» гриппа
Известный врач Александр Мясников признался, что российские медики готовятся к «сложному и серьезному» сезону гриппа.
Эпидемиологический сезон гриппа в России обычно начинается после Нового года. «Теледоктор» Мясников предупредил россиян, что в предстоящем сезоне заболеваемость этой инфекцией будет очень существенной. В РФ, по его словам, распространяется вариант, привозимый из Египта. Его возбудителем является штамм гриппа A (H3N2).
Вместе с экспертом НИИ гриппа, врачом-инфекционистом Ольгой Афанасьевой доктор Мясников напомнил, что в прошлом году заболеваемость гриппом среди россиян была очень низкой. Специалисты сравнили инфекцию с урожаем яблок: в какой-то год грипп бывает «неурожайным». Но предстоящий эпидсезон оптимизма у врачей не вызывает. По их прогнозам, инфекция даст щедрый «урожай» из заболевших людей.
«Эпидемия гриппа будет серьезная. Это как с урожаем яблок: один год яблок много, второй год их нет, потом они опять хорошо растут… По другим странам уже прокатился "злой" грипп с большим количеством осложнений. Теперь все это идет к нам», - поделился Александр Мясников.
Медики уточнили, что при заболевании гриппом происходит активизация сильного воспаления, бьющего по сосудам, мозгу, легким, другим органам. Самое опасное при гриппе – это возникающие осложнения в виде патологий этих органов, создающих угрозу дли жизни.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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