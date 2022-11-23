Врач Мясников спрогнозировал «серьезную эпидемию» гриппа

«Эпидемия гриппа будет серьезная. Это как с урожаем яблок: один год яблок много, второй год их нет, потом они опять хорошо растут… По другим странам уже прокатился "злой" грипп с большим количеством осложнений. Теперь все это идет к нам», - поделился Александр Мясников.

Эпидемиологический сезон гриппа в России обычно начинается после Нового года. «Теледоктор» Мясников предупредил россиян, что в предстоящем сезоне заболеваемость этой инфекцией будет очень существенной. В РФ, по его словам, распространяется вариант, привозимый из Египта. Его возбудителем является штамм гриппа A (H3N2).Вместе с экспертом НИИ гриппа, врачом-инфекционистом Ольгой Афанасьевой доктор Мясников напомнил, что в прошлом году заболеваемость гриппом среди россиян была очень низкой. Специалисты сравнили инфекцию с урожаем яблок: в какой-то год грипп бывает «неурожайным». Но предстоящий эпидсезон оптимизма у врачей не вызывает. По их прогнозам, инфекция даст щедрый «урожай» из заболевших людей.Медики уточнили, что при заболевании гриппом происходит активизация сильного воспаления, бьющего по сосудам, мозгу, легким, другим органам. Самое опасное при гриппе – это возникающие осложнения в виде патологий этих органов, создающих угрозу дли жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаток сна особенно опасен для людей после 50 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.