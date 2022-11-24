Регулярное употребление сладких напитков повышает риск развития артрита

"Употребление напитков с высоким содержанием сахара может оказывать «значительное» влияние на артрит. В многовариантном объединенном анализе мы обнаружили, что у женщин, которые потребляли одну или несколько порций подслащенной газировки, риск развития серопозитивного ревматоидного артрита был на 63% выше по сравнению с теми, кто не потреблял подслащенную газировку или потреблял меньше. чем одна порция в месяц", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Артрит может привести к боли, воспалению и проблемам с подвижностью. Хотя лекарства нет, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться облегчить симптомы.Как и при многих других заболеваниях, диета может играть роль в том, насколько тяжелыми могут быть симптомы артрита. Одним из ингредиентов, которых стоит избегать, является сахар, поскольку исследования показали, что он может усилить воспаление.Регулярное потребление газированных напитков, подслащенных сахаром, но не диетических газированных напитков, связано с повышенным риском серопозитивного ревматоидного артрита у женщин, независимо от других факторов питания и образа жизни.Ревматоидный артрит происходит, когда иммунная система организма нацелена на пораженные суставы, вызывая боль и отек.Ранее МедикФорум писал о признаках рака кишечника.

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