Регулярное употребление сладких напитков повышает риск развития артрита

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Регулярное употребление сладких напитков повышает риск развития артрита


Напитки с высоким содержанием глюкозы и фруктозы могут вызывать воспаление в организме.


Артрит может привести к боли, воспалению и проблемам с подвижностью. Хотя лекарства нет, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться облегчить симптомы.

Как и при многих других заболеваниях, диета может играть роль в том, насколько тяжелыми могут быть симптомы артрита. Одним из ингредиентов, которых стоит избегать, является сахар, поскольку исследования показали, что он может усилить воспаление.


В год подростки выпивают целую «ванну» сладких напитков


"Употребление напитков с высоким содержанием сахара может оказывать «значительное» влияние на артрит. В многовариантном объединенном анализе мы обнаружили, что у женщин, которые потребляли одну или несколько порций подслащенной газировки, риск развития серопозитивного ревматоидного артрита был на 63% выше по сравнению с теми, кто не потреблял подслащенную газировку или потреблял меньше. чем одна порция в месяц", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Ежедневное употребление сладких напитков связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у женщин


Регулярное потребление газированных напитков, подслащенных сахаром, но не диетических газированных напитков, связано с повышенным риском серопозитивного ревматоидного артрита у женщин, независимо от других факторов питания и образа жизни.

Ревматоидный артрит происходит, когда иммунная система организма нацелена на пораженные суставы, вызывая боль и отек.


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