Рак кишечника: два признака указывают на онкологию

«Многие пациенты с раком толстой кишки сообщают о повышенной частоте и неотложных позывах к дефекации. Диарея и запор являются другими общими признаками», - говорит врач-онколог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Эти туалетные дилеммы, конечно, могут быть симптомом других заболеваний. Обычные вирусы и бактерии также могут заражать кишечник и вызывать диарею".

Рак кишечника является одним из самых распространенных видов рака, а также одним из самых опасных.Симптомы болезни могут быть «незаметными» и не вызывать у вас болезни. Два из этих тихих симптомов могут поразить вас в туалете. Рак толстой кишки, при котором после четвертой стадии выживает менее одного из 10, начинается в толстой кишке. Толстая кишка представляет собой массивный трубчатый орган, который принимает воду и отходы и превращает их в стул.Заболевание часто начинается в виде доброкачественных образований, называемых полипами, на стенках органа. Полипы могут быть небольшими и вряд ли вызовут симптомы — важно проходить регулярный скрининг, чтобы помочь обнаружить их и избавиться от них, прежде чем они перерастут в рак.Запор может быть вызван раком толстой кишки, который сужает кишечник, что препятствует прохождению стула. Врачи называют это непроходимостью кишечника.Диарея возникает из-за переполнения жидкости в кишечнике, вызванного непроходимостью органа.Если вы «испытываете какие-либо необычные движения кишечника, которые со временем ухудшаются, обязательно сообщите об этом своему врачу.Ранее МедикФорум писал о том, как снизить риск тромбоза.

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