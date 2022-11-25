Диета с высоким содержанием жиров провоцирует боль и воспаление — список вредных продуктов

"Диета с высоким содержанием жиров может быть связана с болевыми ощущениями. Эта боль может возникать даже при отсутствии предшествующей травмы или ранее существовавшего состояния, такого как ожирение или диабет. Вам не обязательно страдать ожирением, чтобы вызвать боль, не обязателен диабет, другая патология или травма. Достаточно придерживаться диеты с высоким содержанием жиров в течение короткого периода времени", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Сливочное масло, топленое масло, жир, сало, кокосовое масло и пальмовое масло

Торты и печенье

Жирные куски мяса, колбасы и бекон

Вяленое мясо

Сыр

Выпечка, такая как пироги, пироги с заварным кремом, рулеты и круассаны

Сливки, сметана и мороженое

Кокосовое молоко и кокосовый крем

Молочные коктейли

Шоколад и шоколадные спреды

Питание играет важную роль в нашем здоровье и благополучии. В частности,... может привести к таким проблемам, как повышенный уровень холестерина и избыточный вес. Однако новое исследование предполагает, что он может нанести ущерб более неожиданным образом.Исследователи пришли к выводу, что диета с высоким содержанием жиров вызывает гипералгезию — неврологическое изменение, которое представляет собой переход от острой боли к хронической, — а также аллодинию, то есть боль, возникающую в результате раздражителей, которые обычно не вызывают боли.Команда ученых искала насыщенные жирные кислоты в крови мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров, и обнаружила, что тип жирной кислоты, называемой пальмитиновой кислотой — наиболее распространенной насыщенной жирной кислотой у животных — связывается с определенным рецептором на нервных клетках. процесс, который приводит к воспалению и имитирует повреждение нейронов.Ранее МедикФорум писал о признаках жирной крови.

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