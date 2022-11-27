Врач Андреева: это максимальное количество имбиря, которое вы можете съесть

Передозировка имбиря вредна

"Несомненно, что имбирь обладает природными целебными свойствами и может улучшить пищеварение и укрепить иммунную систему. Тем не менее, с дозировкой рекомендуется соблюдать осторожность: суточная доза не должна превышать двух-четырех граммов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Слишком много имбиря может вызвать проблемы с желудком

Имбирь служит естественным разжижителем крови

Беременным женщинам следует соблюдать осторожность

Насморк, тяжесть в желудке, боль в горле — многие люди обращаются к имбирю при появлении первых симптомов простуды. Ароматная специя, которая ранее была названа лекарственным растением 2018 года, также может иметь побочные эффекты.Имбирный чай после еды может уменьшить чувство сытости и улучшить пищеварение, но он также гарантирует, что организм вырабатывает больше желудочной кислоты.Результат -. Тем, кто болеет им чаще, следует отказаться от клубня или хотя бы выпить всего несколько глотков горячего имбирного чая.Любой, кто собирается сделать операцию или у женщин во время менструации, также должен уменьшить потребление имбиря или, что еще лучше, вообще отказаться от него. Лекарственное растениеЭто может иметь опасные последствия во время операции, а также имбирь может усилить менструальные спазмы.Беременным женщинам рекомендуется исключить имбирь из своего рациона из-за его стимулирующего роды эффекта. Если вы не хотите обоходится без него, лучше заранее поговорить с врачом.Ранее МедикФорум писал о признаках рака яичников.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.