Врач Андреева: это максимальное количество имбиря, которое вы можете съесть
Имбирь — одно из самых популярных средств для борьбы с простудой или повышения метаболизма. Однако слишком много имбиря может иметь побочные эффекты.
Насморк, тяжесть в желудке, боль в горле — многие люди обращаются к имбирю при появлении первых симптомов простуды. Ароматная специя, которая ранее была названа лекарственным растением 2018 года, также может иметь побочные эффекты.
Передозировка имбиря вредна
"Несомненно, что имбирь обладает природными целебными свойствами и может улучшить пищеварение и укрепить иммунную систему. Тем не менее, с дозировкой рекомендуется соблюдать осторожность: суточная доза не должна превышать двух-четырех граммов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Слишком много имбиря может вызвать проблемы с желудком
Имбирный чай после еды может уменьшить чувство сытости и улучшить пищеварение, но он также гарантирует, что организм вырабатывает больше желудочной кислоты.
Результат - изжога. Тем, кто болеет им чаще, следует отказаться от клубня или хотя бы выпить всего несколько глотков горячего имбирного чая.
Имбирь служит естественным разжижителем крови
Любой, кто собирается сделать операцию или у женщин во время менструации, также должен уменьшить потребление имбиря или, что еще лучше, вообще отказаться от него. Лекарственное растение обладает разжижающим кровь эффектом. Это может иметь опасные последствия во время операции, а также имбирь может усилить менструальные спазмы.
Беременным женщинам следует соблюдать осторожность
Беременным женщинам рекомендуется исключить имбирь из своего рациона из-за его стимулирующего роды эффекта. Если вы не хотите обоходится без него, лучше заранее поговорить с врачом.
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