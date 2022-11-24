Потеря аппетита и постоянная сытость могут быть ранними признаками рака яичников

«Потеря аппетита и постоянное чувство насыщения могут быть первыми признаками ранней стадии рака яичников. Вторым симптомом является вздутие живота», - констатировала врач.

Стойкая потеря аппетита может оказаться первоначальным симптомом рака яичником у женщин – предупреждение об том прозвучало в интервью терапевта Стефани Уа изданию The Sun.Кроме того, добавила терапевт, женщины с этим типом рака часто жалуются на боли в спине, а также на боли в животе, возникающие во время интимной близости.Врач посоветовали при наличии перечисленных признаков проконсультироваться с медицинским специалистом. Такие симптомы не обязательно означают, что вызвавшей их причиной является рак. Но будет правильнее, если злокачественный фактор исключит именно медработник.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как узнать , что кровь является чрезмерно жирной.

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