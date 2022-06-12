Терапевт Андреева: эта проблема со зрением является признаком смертельной гипертонии
Высокое кровяное давление признано Всемирной организацией здравоохранения основной причиной преждевременной смерти. Состояние увеличивает риск сердечных приступов, инсульта и других тяжелых заболеваний. Терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум о менее известных симптомах артериального давления, которые указывают на то, что вам нужна медицинская помощь.
"Один из менее известных симптомов — помутнение зрения , — объясняет Андреева. "Было обнаружено, что изменения в вашем зрении являются признаком того, что вы можете быть подвержены риску серьезной проблемы со здоровьем, вызванной высоким кровяным давлением".
Высокий уровень артериального давления может повредить или поставить под угрозу кровеносные сосуды в вашем глазу, в результате чего у вас возникнет состояние, называемое гипертонической ретинопатией.
«Эти крошечные кровеносные сосуды в задней части ваших глаз могут даже кровоточить, что может привести к нечеткому зрению».
К сожалению, если ваше кровяное давление не лечится, вы можете полностью потерять зрение. Другие серьезные симптомы включают головные боли, одышку и носовые кровотечения.
«Головокружение также может быть признаком высокого кровяного давления, о котором не всегда хорошо известно. Вы можете почувствовать, что комната вращается, что может означать очень высокое кровяное давление».
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