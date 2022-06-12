Терапевт Андреева: эта проблема со зрением является признаком смертельной гипертонии

"Один из менее известных симптомов — помутнение зрения , — объясняет Андреева. "Было обнаружено, что изменения в вашем зрении являются признаком того, что вы можете быть подвержены риску серьезной проблемы со здоровьем, вызванной высоким кровяным давлением".

«Эти крошечные кровеносные сосуды в задней части ваших глаз могут даже кровоточить, что может привести к нечеткому зрению».

«Головокружение также может быть признаком высокого кровяного давления, о котором не всегда хорошо известно. Вы можете почувствовать, что комната вращается, что может означать очень высокое кровяное давление».