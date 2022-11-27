Болезнь Рейно может проявиться из-за холода

«При воздействии холода пораженные участки обычно бледнеют или белеют, затем синеют, а после согревания краснеют», - отметила врач Ильинская.

«В редких случаях симптомы болезни Рейно указывают на более серьезное основное заболевание, и на необходимость наблюдения у врача. Если вы стали чаще замечать их у себя, обратитесь к терапевту», - дала совет Ильинская.

Неприятные проявления болезни Рейно ухудшаются.

Симптомы проявляются только на одной стороне тела

Болезнь мешает вести нормальную повседневную жизнь.

Симптомы болезни Рейно впервые проявились в возрасте после 30 лет.

Помимо проблем с пальцами также возникают боль в суставах, кожная сыпь или мышечная слабость.

Терапевт Тамара Ильинская рассказала в беседе с «МедикФорум», что холодная погода способствует проявлению болезни Рейно или синдрома Рейно. В этом случае кровеносные сосуды под воздействием отрицательных температур спазмируют, что нарушает кровоток, вызывает онемение и покалывание, нередко – сильную, жгучую или пульсирующую боль. Обычно это происходит с пальцами рук и ног, но болезнью Рейно могут затрагиваться и другие части тела: уши, нос, губы.На пораженный участках обычно меняется цвет кожи.Медик добавила, что болезнь Рейно часто не является чем-то опасным, хотя людям, у которых она возникает, приходится переживать неприятные моменты из-за посиневших пальцев, боли и скованности в них.В то же время данная патология может возникать как вторичный синдром Рейно, и его появлению способствует уже не холод, а состояния аутоиммунного характера, заставляющие иммунную систему атаковать здоровые ткани. В частности, причиной вторичного синдрома Рейно может быть волчанка.Также специалист назвала другие симптомы, требующие обращения к медработникам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты необходимы в зимнем рационе.

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