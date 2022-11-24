Диетолог Ионова назвала необходимые в зимнем рационе продукты

«Источник витаминов – это сбалансированная еда на протяжении дня, а не только какая-то одна группа продуктов», - сказала Лидия Ионова, беседуя с «Общественной службе новостей».

«Употребляйте зимой крестоцветные и грубоволокнистые, такие как капуста, морковь, кольраби, репа, редис», - сказала в связи с этим диетолог.

Ионова сообщила в интервью, что в зимнем рационе должны присутствовать разнообразные продукты, являющиеся для организма источниками белка, полезных жиров, микроэлементов – они будут способствовать сохранению энергетического тонуса, помогут укрепить иммунитет. Также специалист отметила, что витамины организм получает не только из овощей и фруктов, вот почему рацион зимой должен быть разнообразным.Диетолог порекомендовала включать в рацион питания зимой также мясо, птицу, рыбу, крахмалистые продукты (например, крупы в виде гречки, овсянки). Помимо этого медик указала на важность употребления полиненасыщенных жирных кислот. Их источником являются растительные масла, орехи, авокадо, рыба.Вдобавок Ионова советует не забывать о пищевых волокнах – этот вид углеводов представляет собой пищевые компоненты, не перевариваемые пищеварительным трактом. Такие волокна замедляют процесс пищеварения, что продлевает чувство сытости, препятствует быстрому всасыванию сахара и холестерина в кровь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа разрушительная для щитовидной железы привычка

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