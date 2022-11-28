Гинеколог Комарова: диспареуния - ранний индикатор рака яичников

«Раннее обнаружение рака часто увеличивает шансы на эффективное лечение. И мы все должны знать об изменениях в нашем теле, какими бы незаметными они ни были», - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова, специально для МедикФорум.

«Боль в спине или животе или боль во время секса могут быть ранними признаками [рака яичников], в то время как некоторые женщины будут чувствовать вздутие, чем обычно».

Быстрое чувство сытости

Потеря аппетита

Боль в животе или нижней части живота, которая не проходит

Вздутие живота или увеличение размера живота

Потребность мочиться чаще

Необъяснимая усталость

Необъяснимая потеря веса

Изменения в работе кишечника или симптомы синдрома раздраженного кишечника, особенно если они начинаются после 50 лет

медицинский термин, обозначающий болезненный половой акт.Рак яичников имеет ряд ранних симптомов, включая вздутие живота или чувство сытости, как будто вы съели обильную еду. Некоторые женщины могут заметить потерю аппетита или неспособность закончить прием пищи, а внезапная необъяснимая потеря веса также может быть тревожным сигналом. Хотя эти симптомы могут указывать на растущую опухоль, они могут быть связаны с другим состоянием здоровья.Если вы столкнулись с какими-либо необычными для вас симптомами, лучше записаться на прием к врачу.Если опухоль не обнаружена на самой ранней стадии, она имеет больший риск прорастания в окружающие ткани.Ранее МедикФорум писал о продуктах, повышающих сахар.

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