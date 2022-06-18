Рак яичников: гинеколог рассказала как отличить ранние признаки от других распространенных проблем
Эксперты предупреждают, что иногда люди приписывают симптомы другому заболеванию. В конечном счете, если у вас есть какие-либо признаки, они должны быть отмечены врачом общей практики, поскольку выявление рака яичников важно для лечения.
Рак яичников часто выявляют на поздних стадиях.
Акушер-гинеколог Елизавета Комарова в интервью МедикФорум рассказала на что обращать внимание.
«Симптомы рака яичников бывает трудно отличить от других распространенных проблем со здоровьем, таких как синдром раздраженного кишечника».
Другие симптомы включают, помимо прочего, чувство вздутия живота, отсутствие аппетита или ощущение сытости после еды, острую потребность в мочеиспускании и болезненность в животе или тазу, которая не проходит.
«Наличие этих симптомов не означает, что у человека рак яичников, но если они возникают часто, их всегда следует проверять у врача общей практики. Любое кровотечение после менопаузы всегда должно быть исследовано врачом общей практики».
Пациенты с раком яичников обычно сообщают о нескольких других симптомах.
«Однако эти другие симптомы не так полезны для выявления рака яичников, потому что они также обнаруживаются с одинаковой частотой в общей популяции, у которой нет рака яичников».
К ним относятся несварение желудка, боли в спине, боль во время секса и изменения менструального цикла.
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