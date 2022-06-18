Рак яичников: гинеколог рассказала как отличить ранние признаки от других распространенных проблем

«Симптомы рака яичников бывает трудно отличить от других распространенных проблем со здоровьем, таких как синдром раздраженного кишечника».

«Наличие этих симптомов не означает, что у человека рак яичников, но если они возникают часто, их всегда следует проверять у врача общей практики. Любое кровотечение после менопаузы всегда должно быть исследовано врачом общей практики».

«Однако эти другие симптомы не так полезны для выявления рака яичников, потому что они также обнаруживаются с одинаковой частотой в общей популяции, у которой нет рака яичников».