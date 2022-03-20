Рак яичников: онколог назвал тонкие признаки, которые можно не заметить — проверьте ключицу

Водянистые выделения из влагалища.

Любое изменение частоты мочеиспускания, особенно императивные позывы, может быть ошибочно принято за инфекцию.

Изменения в работе кишечника, особенно диарея, часто ошибочно принимаемая за СРК.

Постоянный кашель, одышка или усталость могут быть признаком скопления жидкости в грудной клетке.

Необычные шишки, например, в паху или возле ключицы.

«Рак яичников называли тихим убийцей, но теперь мы знаем, что у большинства женщин действительно есть симптомы, которые могут помочь в ранней диагностике. Наиболее распространенными симптомами являются отек или вздутие живота, боль в области таза или живота, снижение аппетита или более быстрое чувство насыщения и потребность в более частом мочеиспускании. Эти симптомы распространены и обычно не означают наличие проблемы, однако, если они сохраняются через несколько недель или усиливаются, важно пройти обследование».