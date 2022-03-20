Рак яичников: онколог назвал тонкие признаки, которые можно не заметить — проверьте ключицу
Рак яичников является одним из наиболее распространенных видов рака у женщин - шестой наиболее распространенным видом рака. Саураб Фаднис, консультант-гинеколог и гинеколог-онколог Лондонской гинекологии, отметил некоторые «незаметные симптомы» рака яичников, которые «часто упускают из виду».
Это включает:
- Водянистые выделения из влагалища.
- Любое изменение частоты мочеиспускания, особенно императивные позывы, может быть ошибочно принято за инфекцию.
- Изменения в работе кишечника, особенно диарея, часто ошибочно принимаемая за СРК.
- Постоянный кашель, одышка или усталость могут быть признаком скопления жидкости в грудной клетке.
- Необычные шишки, например, в паху или возле ключицы.
«Рак яичников называли тихим убийцей, но теперь мы знаем, что у большинства женщин действительно есть симптомы, которые могут помочь в ранней диагностике. Наиболее распространенными симптомами являются отек или вздутие живота, боль в области таза или живота, снижение аппетита или более быстрое чувство насыщения и потребность в более частом мочеиспускании. Эти симптомы распространены и обычно не означают наличие проблемы, однако, если они сохраняются через несколько недель или усиливаются, важно пройти обследование».
Врач сказал, что, как и при других видах рака в брюшной полости, есть и другие симптомы, такие как несварение желудка, изменения в работе кишечника, чувство усталости, боли в спине, потеря веса без усилий, одышка или дыхание, ощущение нового комка или аномальное вагинальное кровотечение.
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Саураб Фаднис
Здоровье
Гинеколог и гинеколог-онколог в London Gynaecology.
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