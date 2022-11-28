Невролог Игнатова рассказала о симптомах заражения менингитом

«Характеризуется интенсивными мучительными головными болями, повышением температуры тела, рвотой, утратой сознания, ригидностью затылочных мышц, судорогами, сыпью по телу, иногда нарушением психики и сонливостью».

Специалист напомнила в интервью , что при менингите воспаляются оболочки как головного, так и спинного мозга. Игнатова уточнила симптомы заражения им:Врач почеркнула, что развитие заболевания происходит при воздействии инфекционного возбудителя, он может быть вирусного, бактериального или грибкового происхождения. Бывает и так, что к возникновению менингита приводит поражение сразу их несколькими видами.Игнатова добавила, что заразиться менингитом можно воздушно-капельным, контактно-бытовым, орально-фекальным, плацентарным путем. Переохлаждение влияет на повышение риска заболеть менингитом после перенесенных инфекционных болезней: например, гриппа или пневмонии. Кроме того, из-за холода этому заболеванию становятся подвержены люди с хроническими инфекционными и иммунными заболеваниями, травмами головного, спинного мозга или с авитаминозом, приводят заключение врача «Известия».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что россиянам посоветовали вновь начать носить маски в общественных местах.

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