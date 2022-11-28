Россиянам посоветовали вновь начать носить маски

«В местах большого скопления людей рекомендуется в первую очередь лицам из групп риска носить маски или респираторы, поскольку они снижают риск заражения инфекциями с воздушно-капельным путем передачи», – цитирует Владимира Чуланова ТАСС.

В России фиксируют рост случаев заболевания ОРВИ, многие медики прогнозируют предстоящей зимой эпидемию гриппа (конкретно отмечается более активное распространение свиного гриппа штамма H1N1).В связи с этим специалист-инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов посоветовал россиянам вернуться к практике ношения масок в общественных местах.Также доктор медицинских наук посоветовал вакцинироваться от гриппа и сделать прививку от коронавируса тем, кто прививался от COVID-19 больше шести месяцев назад.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников допустил скорое развитие «серьезной эпидемии» гриппа в стране.

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