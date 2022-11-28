Инфекционист Худоян назвала симптомы свиного гриппа

«Это высокая температура, ломота в теле, головная боль, озноб, чувство усталости, к которым позже добавляются кашель, боль в горле, насморк или заложенный нос. Кроме того, возможны диарея, рвота».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко проинформировал о распространении в стране случаев свиного гриппа, вызываемого штаммом H1N1. Инфекционист Худоян назвала в интервью порталу ЯРНОВОСТИ симптомы свиного гриппа:Задыне Худоян добавила, что в случае осложнения, возникающего при свином гриппе, может развиться вирусная пневмония, не чувствительная к антибиотикам. Для человека это чревато возникновением тяжелого состояния с летальным исходом.Инфекционист посоветовала россиянам прививаться, заметив, что прививка от гриппа является очень эффективным способом защитить себя от опасно инфекции. Также полезно укреплять иммунитет за счет здорового питания и физических упражнений, пеших прогулок на свежем воздухе, достаточного сна, уменьшения факторов стресса. Дополнительно врач порекомендовала по возможности чаще проветривать помещения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на заражение менингитом.

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