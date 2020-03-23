Инфекционист из РУДН Галина Кожевникова назвала главное отличие коронавируса от гриппа

«В случае гриппа она появляется спустя несколько часов после инфицирования, быстро достигая высоких показателей. При коронавирусе температура начинает наблюдаться не сразу и не растет слишком сильно», - назвала разницу врач-инфекционист.

«Грипп переносится тяжело, человек не может находиться на ногах, в то время как у заболевших коронавирусной инфекцией недомогание имеет легкую или среднюю степень тяжести. Обычно тяжело переносят коронавирус только люди старше 75 лет», - заметила инфекционист из РУДН.