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Инфекционист из РУДН Галина Кожевникова назвала главное отличие коронавируса от гриппа

коронавирус

По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, новый коронавирус как схож с гриппом, так и отличается от него. Главное отличие состоит в том, как проявляется высокая температура, пояснила она.

Как сообщает MedikForum.ru, коронавирусная инфекция, захватившая мир, обычно сравнивается с респираторными заболеваниями, в частности, гриппом из-за схожести симптомов. Но, как заметила Галина Кожевникова, в отличие от гриппа, новый вирус не имеет ярко выраженной интоксикации, его начальными признаками оказываются кашель, першение в горле.

Главное отличие гриппа от коронавируса связано с ростом температуры тела.

«В случае гриппа она появляется спустя несколько часов после инфицирования, быстро достигая высоких показателей. При коронавирусе температура начинает наблюдаться не сразу и не растет слишком сильно», - назвала разницу врач-инфекционист.

Также она указала на другой важный нюанс. При гриппе насморк, кашель и боль в горле возникают после симптомов интоксикации (слабость, головная боль, ломота в теле). Заражение коронавирусом выражается в самом начале дискомфортом в горле и уже затем могут наблюдаться другие признаки.

«Грипп переносится тяжело, человек не может находиться на ногах, в то время как у заболевших коронавирусной инфекцией недомогание имеет легкую или среднюю степень тяжести. Обычно тяжело переносят коронавирус только люди старше 75 лет», - заметила инфекционист из РУДН.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что переболевшая коронавирусом британка рассказала, чем он отличается по ощущениям от гриппа или простуды.
Теги : коронавирус
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