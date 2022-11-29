Симптом «фатального» тромба — кашель, требующий скорой помощи

"Один из предупредительных признаков фатального кровяного сгустка, который может появиться при кашле, известен как кровохарканье", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Основным состоянием, которое может проявляться кровохарканьем, является легочная эмболия, которая вызывается закупоркой одной из легочных артерий в легких. Сгусток, который образуется в ваших венах, может пройти весь путь до ваших легких, чтобы вызвать эту проблему. Основными факторами возникновения симптомов являются степень поражения легких, размер гелеобразного скопления и основные проблемы со здоровьем".

Внезапная одышка

Боль в груди (может быть острой, колющей и усиливаться при глубоком вдохе)

Быстрый сердечный ритм

Сгустки крови — палка о двух концах. Желеобразные сгустки могут возникать в ответ на кровотечение и оказаться полезными, но не все сгустки следует приветствовать. Сгустки крови, которые образуются в ваших венах и артериях, могут перемещаться в другие части вашего тела, увеличивая риск сердечных приступов и инсультов.Нежелательные тромбы необходимо выявлять и лечить «быстро» из-за их «опасного для жизни» характера.Кровохарканье, или кровь при кашле, описывает кашель или срыгивание кровью, смешанной со слизью или слюной. Количество выделяемой таким образом крови может варьироваться от нескольких полосок до большого количества чистой крови.Судя по расположению сгустка, неудивительно, что симптомы могут появиться в груди, а потенциальным подозрением может быть кашель. Легочная эмболия может вызывать как кашель с кровью, так и без нее.Ранее МедикФорум писал о факторах риска инсульта.

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