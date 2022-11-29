Хирург Белых указал на ведущие к геморрою привычки

«Геморрой провоцируют ряд вредных привычек: злоупотребление алкоголем, чрезмерные физические нагрузки, малоподвижный образ жизни, лишний вес», - уточнил специалист, беседуя с NEWS.ru.

«Не злоупотребляйте алкоголем, курением, следите за работой ЖКТ», - добавил медик.

Хирург Белых указал в интервью на ведущие к геморрою привычки.Также, добавил врач, появление геморроя бывает обусловлено генетической предрасположенностью, и предотвратить его на сто процентов невозможно. Кроме того, риск пострадать от геморроя выше у курильщиков и людей, подверженных запору, стрессу.Белых констатировал, что снизить вероятность появления геморроя можно, если вести здоровый образ жизни, быть достаточно подвижным, заботиться о том, чтобы тело не подвергалось чрезмерным физическим нагрузкам.Также он посоветовал не медлить с обращением к врачу, заметив, что в ректальной зоне начало кровить и появились болезненные ощущения. Раннее обращение за помощью уменьшит объем хирургического вмешательства, которое может понадобиться для устранения проблемы.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасности такого симптома, как стойкая боль в горле

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