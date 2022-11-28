Стойкая боль в горле может говорить о развитии рака головы и шеи

«Боль в горле является одним из возможных симптомов рака. Обязательно обратитесь к врачу, если боль в горле длится более двух недель», - дал совет специалист.

Язвы во рту.

Воспаленные десны.

Боль в зубах.

Белые или красные пятна в полости рта.

«Другой распространенный ранний симптом – постоянная заложенность ушей или постоянная боль в ухе», - дополнил онколог симптоматику рака головы и шеи.

Иржи Кубес, возглавляющий Центр лечения онкологических заболеваний, рассказал в интервью изданию Express, что рак шеи и головы ста за последние годы одним из наиболее активно распространяющихся и растущих в своей статистике типов рака. Во многом увеличение количества его случаев связано с распространением вируса папилломы человека (ВПЧ), который часто остается не выявленным из-за бессимптомного течения.Термин «рак головы и шеи» используется врачами, когда речь идет о злокачественных опухолях, которые развиваются в области горла, гортани, носоглотки, рта. Онколог Кубес подчеркнул, что для своевременной диагностики рака важно обращать внимание на любые изменения в теле. В частности, о развитии рака головы и шеи может говорить боль в горле, принимающая стойкий характер.Также эксперт перечислил другие возможные признаки рака головы и шеи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарушенная речь является одной из причин срочно обратиться к врачу.

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