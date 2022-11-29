Терапевт Водовозов объяснил ненужность мощного иммунитета людям

«Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, – это и есть более мощный иммунный ответ», - привел пример Водовозов, беседуя с радио Sputnik.

Водовозов предупредил, что попытки повышать или улучшать иммунитет посредством употребления витаминов, других средств пользы здоровью не принесут. Медик отметил, что люди часто не осознают: слишком сильный иммунитет означает возможность гиперреакций со стороны организма, ведущих к развитию тяжелых состояний.Специалист напомнил, что в период разгула коронавирусной пандемии жизнь многих пациентов оборвалась в результате цитокинового шторма – состояния сильнейшего воспаления, повреждающего ткани внутренних органов и их работу. Водовозов отметил, что возникновение цитокинового шторма как раз является гипериммунной реакцией, отражающей то, с какой силой иммунитет старается уничтожить возбудителя инфекции.Терапевт подчеркнул: вместо того, чтобы старательно повышать разными способами иммунитет, его правильно «не ронять», не допускать ослабления. Для этого нужно правильно питаться, не допуская увеличения веса, а также двигаться – выполнять посильные упражнения, ходить пешком.Ранее портал MedikForum.ru писал о привычках , ведущих к геморрою.

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