Иммунолог Болибок назвал симптомы заражения птичьим гриппом

«H3N8 имеет низкую контагиозность и от человека к человеку не передается», - сказал медик.

«Чем выше цифры в названии, например тут H3N8, тем тяжелее протекает заболевание, но намного реже передается», - сказал в интервью доктор медицинских наук.

Ломота в теле.

Интоксикация.

Головная боль.

Сухой кашель.

Поднявшаяся температура.

Лихорадка.