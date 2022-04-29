Иммунолог Болибок назвал симптомы заражения птичьим гриппом
Среди симптомов, указывающих на заражение человека птичьим гриппом, иммунолог Владимир Болибок назвал ломоту в теле и проявления, характерные для интоксикации.
На днях стало известно, что в Китае было впервые задокументировано заражение птичьим гриппом H3N8 (является подтипом вируса гриппа А) у человека (заболел ребенок). Эта новость заставляет беспокоиться: нужно ли теперь опасаться возникновения новой пандемии?
В своем интервью иммунолог Владимир Болибок пояснил, что массовая заболеваемость птичьим гриппом, которая бы носила характер эпидемии или пандемии, на сегодня исключена.
«H3N8 имеет низкую контагиозность и от человека к человеку не передается», - сказал медик.
С мнением о том, что бояться эпидемии птичьего гриппа H3N8 не нужно, согласен и ученый-инфекционист, профессор Николай Малышев. Он заметил, что в последние годы новости о заражении людей птичьим гриппом разных штаммов от представителей фауны появлялись неоднократно, но все эти случаи лишь подтверждают, что способностью передаваться от человека к человеку он не обладает.
Также профессор Малышев пояснил, что птичий грипп H3N8 не может легко передаваться людям от зараженных животных, тех же кур или другой домашней птицы. Распространение этого вируса является локальным, и имеется очень мало шансов, что он проникнет в Россию.
«Чем выше цифры в названии, например тут H3N8, тем тяжелее протекает заболевание, но намного реже передается», - сказал в интервью доктор медицинских наук.
В то же время медики оговариваются: вирусы гриппа отличаются высокой склонностью к мутациям. Если птичий грипп, эволюционирует и обретет мутации, позволяющие ему передаваться между людьми, то возможны вспышки заболеваемости с самыми непредвиденными и тяжелыми последствиями.
Говоря о рисках заражения птичьим гриппом, Болибок добавил, что инфицироваться можно не только от кур или других птиц – «наградить» человека H3N8 могут также животные, кошки или собаки.
Иммунолог назвал симптомы заражения птичьим гриппом.
- Ломота в теле.
- Интоксикация.
- Головная боль.
- Сухой кашель.
- Поднявшаяся температура.
- Лихорадка.
Владимир Болибок
Здоровье
врач аллерголог-иммунолог
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