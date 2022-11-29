Врач Мясников прокомментировал связь рака и бессонницы

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бессонница

Доктор Мясников объяснил, повышается ли риск заболеть раком для людей с бессонницей.

Кардиолог и врач общей практики Александр Мясников заявил, отвечая на вопрос о бессоннице, что

«любые проблемы со сном – будь то недосып или пересып – опасны для здоровья».

Комментируя их опасность, специалист уточнил, что у людей, страдающих хроническим или стойким нарушением сна, может нарушаться выработка мелатонина (гормон шишковидной железы). Мелатонин также известен как «гормон сна» – его слишком низкая концентрация в крови вызывает трудности с засыпанием и ухудшает качество сна, который становится прерывистым, беспокойным, поверхностным.

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Врач Мясников констатировал, что наука связывает дефицит мелатонина с подверженностью определенным заболеваниям, в том числе онкологическим. Конкретно при наличии бессонницы повышается риск развития рака молочной железы, других опухолей.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : бессонница, риск рака, Александр Мясников