Врач Мясников прокомментировал связь рака и бессонницы

«любые проблемы со сном – будь то недосып или пересып – опасны для здоровья».

Кардиолог и врач общей практики Александр Мясников заявил, отвечая на вопрос о бессоннице, чтоКомментируя их опасность, специалист уточнил, что у людей, страдающих хроническим или стойким нарушением сна, может нарушаться выработка мелатонина (гормон шишковидной железы). Мелатонин также известен как «гормон сна» – его слишком низкая концентрация в крови вызывает трудности с засыпанием и ухудшает качество сна, который становится прерывистым, беспокойным, поверхностным.Врач Мясников констатировал, что наука связывает дефицит мелатонина с подверженностью определенным заболеваниям, в том числе онкологическим. Конкретно при наличии бессонницы повышается риск развития рака молочной железы, других опухолей.Ранее портал MedikForum.ru писал о нескольких признаках рака поджелудочной железы, которые часто игнорируют.

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