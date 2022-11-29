Названы 7 признаков рака поджелудочной железы, которые часто игнорируют
Рак поджелудочной железы относится к болезням – «тихим убийцам»: вот семь его симптомов, которые, по мнению экспертов, легко не заметить, и потому их часто игнорируют.
Большинство случаев рака поджелудочной железы предотвратить, увы, невозможно. В то ж время можно снизить риск злокачественного заболевания, поддерживая здоровый вес, бросив курить и ограничив потребление алкоголя. Другие факторы риска включают хронический панкреатит и семейный анамнез – их также нужно держать под контролем. Мнение врачей об этом опубликовал журнал «Eat This, Not That!». Также специалистами были названы несколько признаков рака поджелудочной железы, которые часто игнорируют.
Проблемы с пищеварением. Эксперты говорят, что необъяснимые проблемы с пищеварением могут быть одним из признаков рака поджелудочной железы:
«Плохой аппетит, вздутие живота, расстройство желудка, тошнота часто встречаются у людей с раком поджелудочной железы».
Помимо того, могут наблюдаться более темная моча, а также более светлый, жирный и липкий стул, чем обычно.
Потеря веса. Если поджелудочная не функционирует нормально из-за рака, пища может не перевариваться должным образом. Возникают потерю веса и мышечной массы, а также чувство усталости.
Желтуха. Пожелтение кожи и глаз в случае рака поджелудочной железы сопровождается кожным зудом, потемнением мочи.
Диабет. Многие люди не знают, что выявленный диабет может быть симптомом рака поджелудочной железы. В частности, это может быть, если диабет диагностируется неожиданно в возрасте около 50 лет и старше у человека без лишнего веса или вредных привычек. Лица, страдающие диабетом более пяти лет, тоже считаются подверженными несколько более высокому риску развития этого рака.
Боль в животе. Пациенты описывают ее как тупую боль, которая может начинаться в области желудка и распространяться на спину, ухудшается в лежачем положении и ослабевает, если человек сидит, наклонившись вперед. Сильная боль может ощущаться после еды.
Курение. По словам врачей, у курящих людей в два раза больше шансов заболеть раком поджелудочной железы по сравнению с теми, кто не курит. Считается, что до 30% случаев экзокринного рака поджелудочной железы (самого распространенного вида рака поджелудочной железы) связаны именно с курением.
Избыточный вес. Риск заболеть раком поджелудочной железы возрастает, если серьезная прибавка в весе происходит во взрослом возрасте. В свою очередь, избыточный вес вокруг талии может быть фактором риска этого рака даже при небольшом излишке жира. Что касается общего ожирения, при индексе массы тела (ИМТ) 30 и более вероятность развития рака поджелудочной железы возрастает примерно на 20%.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что желтизна кожи и белков может оказаться смертельно опасным симптомом.
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