Названы 7 признаков рака поджелудочной железы, которые часто игнорируют

«Плохой аппетит, вздутие живота, расстройство желудка, тошнота часто встречаются у людей с раком поджелудочной железы».

Большинство случаев рака поджелудочной железы предотвратить, увы, невозможно. В то ж время можно снизить риск злокачественного заболевания, поддерживая здоровый вес, бросив курить и ограничив потребление алкоголя. Другие факторы риска включают хронический панкреатит и семейный анамнез – их также нужно держать под контролем. Мнение врачей об этом опубликовал журнал «Eat This, Not That!». Также специалистами были названы несколько признаков рака поджелудочной железы, которые часто игнорируют.Эксперты говорят, что необъяснимые проблемы с пищеварением могут быть одним из признаков рака поджелудочной железы:Помимо того, могут наблюдаться более темная моча, а также более светлый, жирный и липкий стул, чем обычно.Если поджелудочная не функционирует нормально из-за рака, пища может не перевариваться должным образом. Возникают потерю веса и мышечной массы, а также чувство усталости.Пожелтение кожи и глаз в случае рака поджелудочной железы сопровождается кожным зудом, потемнением мочи.Многие люди не знают, что выявленный диабет может быть симптомом рака поджелудочной железы. В частности, это может быть, если диабет диагностируется неожиданно в возрасте около 50 лет и старше у человека без лишнего веса или вредных привычек. Лица, страдающие диабетом более пяти лет, тоже считаются подверженными несколько более высокому риску развития этого рака.Пациенты описывают ее как тупую боль, которая может начинаться в области желудка и распространяться на спину, ухудшается в лежачем положении и ослабевает, если человек сидит, наклонившись вперед. Сильная боль может ощущаться после еды.По словам врачей, у курящих людей в два раза больше шансов заболеть раком поджелудочной железы по сравнению с теми, кто не курит. Считается, что до 30% случаев экзокринного рака поджелудочной железы (самого распространенного вида рака поджелудочной железы) связаны именно с курением.Риск заболеть раком поджелудочной железы возрастает, если серьезная прибавка в весе происходит во взрослом возрасте. В свою очередь, избыточный вес вокруг талии может быть фактором риска этого рака даже при небольшом излишке жира. Что касается общего ожирения, при индексе массы тела (ИМТ) 30 и более вероятность развития рака поджелудочной железы возрастает примерно на 20%.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что желтизна кожи и белков может оказаться смертельно опасным симптомом.

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