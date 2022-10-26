Терапевт Хухрев предупредил об опасных действиях при боли в груди

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боль в груди

Терапевт Алексей Хухрев: интенсивные физические действия при боли в груди чреваты фатальным исходом.

Специалист предупредил в интервью об опасных действиях при боли в груди. Такого рода дискомфорт известен как стенокардия, его возникновение может означать, что коронарная артерия, питающая сердце кровью, сужена из-за холестериновой бляшки. Неправильное поведение при стенокардии вполне способно привести к развитию инфаркта, сообщил терапевт Хухрев.

В частности, одним из опасных действий он назвал самостоятельный, несогласованный с врачом прием обезболивающих лекарств.

«При боли в груди обезболивающие нестероидные препараты могут спровоцировать сердечный приступ, подбросить давление», –  заметил терапевт, беседуя с «Москва 24».

Хухрев подчеркнул: назначение препаратов при стенокардии является прерогативой врача, самодеятельность в этом вопросе недопустима.
Также специалист предупредил об опасности «резких телодвижений», каких-то физически активных действий.

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«Не надо делать каких-то резких телодвижений, идти в баню с надеждой, что человек попарится и его отпустит, не надо бежать на спорт», – поделился советом эксперт.

Врач-терапевт констатировал, что под влиянием физнагрузок в подобных обстоятельствах может развиться сердечный приступ.

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«Если у человека со стенокардией есть бляшка в коронарной артерии, а он начнет разгонять пульс, его с большей вероятностью может настигнуть инфаркт», - проинформировал Хухрев.

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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