Врач Мясников рассказал о проникающем в организм пластике

«Материал попадает в организм через воду, косметику, морепродукты. Может проникнуть в организм человека из атмосферы – от трущихся автомобильных шин».

«В год мы съедаем 260 граммов пластика, за 10 лет – 2,6 килограмма», – сказал доктор Мясников.

Распространение частиц пластика в экологической среде давно беспокоит ученых. В последние годы проблема обострилась в силу появляющихcя данных об обнаружении микропластика в человеческом организме. Доктор Мясников, говоря об этом, объяснил, как микрочастицы пластика проникают в тело.Специалист добавил, что употребление воды и других напитков из пластиковых бутылок тоже способствует попаданию пластика в тело человека. Содержится он и в чайных пакетиках.По словам медика, микропластик не разлагается и выводится естественным путем. В то же время известно, что он может «застревать» в организме. Исследователями частицы микропластика были обнаружены в крови, а также в опухолях легких.В быту нужно стараться реже использовать пластик в соприкосновении с пищей, не разогревать еду в контейнерах и пакетах, не хранить пищу в пластиковых емкостях. По данным ученого-токсиколога Михаила Кутушова, проникновение компонентов пластика в организм может негативно сказываться на фертильности, состоянии иммунной и эндокринной систем человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие лекарства влияют на появление тромбов.

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