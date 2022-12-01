Кокосовое масло «значительно» повышает уровень холестерина — кардиолог

«Кокосовое масло на 85 процентов состоит из насыщенных жиров, что по сравнению с маслом с содержанием насыщенных жиров на 52 процента и салом с содержанием насыщенных жиров на 40 процентов ставит его в контекст. Некоторые утверждают, что кокосовое масло содержит большое количество жиров со средней длиной цепи, которые метаболизируются по-разному. Однако преобладающими жирами в кокосовом масле являются лауриновая кислота, миристиновая кислота и пальмитиновая кислота, все они классифицируются как насыщенные жиры с длинной цепью, и все они повышают уровень повреждающих ЛПНП холестерина в крови», - добавляет кардиолог Варфоломеев.

Высокие уровни «плохого» холестерина подобны бомбе замедленного действия — ущерб можно предвидеть. Хотя холестерин не взрывается, жирное вещество может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца и инсульт. К сожалению, популярное растительное масло, которое часто считают полезным для здоровья, может спровоцировать появление жировых отложений.Независимо от того, используете ли вы его в качестве основы для своих блюд или добавляете в согревающее тайское карри, кокосовое масло является популярным кулинарным ингредиентом.Без выраженного вкуса и аромата этот жир часто называют более здоровой альтернативой без ущерба для вкуса.Однако врачи предупреждают, что белый продукт содержит большое количество насыщенных жиров, что может повысить уровень «плохого» холестерина.Насыщенные жиры — это то, что объединяет колбасы, сыр и кокосовое масло. Насыщенные жиры, обычно твердые при комнатной температуре, могут заложить основу для серьезных проблем со здоровьем, если употреблять их в больших количествах.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.

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