Кардиолог Кореневич назвала способы добиться чистых сосудов

«Каждому человеку необходима физическая активность не реже 3-4 раз в неделю по 40-50 минут», - уточнила кардиолог, беседуя с Пятым каналом.

«Все, что нужно – это попытаться найти способ борьбы со своими страхами и подавленными эмоциями», - заявила Анна Кореневич.

Врач рассказала в интервью о доступных способах, позволяющих добиться чистых сосудов. В частности, сказала Кореневич, необходим определенный объем физических нагрузок.Кроме того, добавила медик, для сохранения чистых сосудов важно наличие качественного сна.Другой способ – научиться справляться со стрессом, который является одним из ключевых факторов возникновения атеросклероза.Также для сохранения хорошего здоровья сосудистой системы нужно правильно питаться. Кардиолог предупредила: большое количество жирной пищи в рационе создает перегрузку для печени, что способствует выработке «плохого» холестерина, забивающего кровеносные сосуды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо безопасное для сердца количество мяса

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.