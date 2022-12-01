После коронавируса может надолго повреждаться печень

«Анализ показал, что у пациентов, перенесших коронавирус, была статистически значимо более высокая степень фиброза печени, чем у пациентов контрольной группы, не болевших COVID-19» - рассказали ученые на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Пациенты, переболевшие коронавирусом, демонстрируют нездоровую печень, несмотря на то, что после болезни проходят месяцы, – это установили специалисты Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне. Ими было проведено ретроспективное исследование, в ходе которого медики сравнивали состояние людей с фиброзом печени, болевших и не болевших COVID-19. Данные собирались в период с 2019 по 2022 год.Специалисты отметили, что у пациентов, инфицированных коронавирусом, признаки повреждения печеночных тканей они выявляли «спустя месяцы» после острой фазы заболевания. Они напомнили, что в случае фиброоза здоровая ткань заменяется рубцовой – когда этот процесс прогрессирует, для человека возрастает вероятность возникновения печеночной недостаточности, а также рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут скрываться за длительной заложенностью носа

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