Врачи рассказали о симптомах и опасности менингита

«Менингит может возникать из-за бактерий, вирусов, как осложнение после других болезней, а также во время эпидемий», - отметил невролог Рустем Гайфутдинов.

повышение температуры,

мышечная и суставная боль,

головная боль,

нарушение сна,

симптомы интоксикации.

«шея становится менее подвижной, яркий свет, громкие звуки, прикосновения причиняют неудобства, вызывают болевые ощущения».

Менингит характеризуется воспалением мозговой оболочки. Российские врачи рассказали телеканалу «360» о симптомах, которыми он проявляется.По словам специалиста, симптомами менингита являютсяПо мере развития болезни набирает силу менингеальный синдром –Другой специалист, Тимур Пестерев, отметил, что риск возникновения менингита значительно повышается при переохлаждении для людей с ослабленным иммунитетом.Терапевт Людмила Лапа добавила, что менингит важно своевременно диагностировать – в противном случае воспаление может распространиться по сосудам мозга, привести к таким осложнениям как потеря способности двигаться и говорить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у людей, перенесших коронавирус, может надолго повреждаться печень

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