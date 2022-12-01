Врачи рассказали о симптомах и опасности менингита

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головная боль

Менингит может возникать как осложнение других перенесенных болезней, его случаи учащаются в периоды эпидемий, предупреждают медики.

Менингит характеризуется воспалением мозговой оболочки. Российские врачи рассказали телеканалу «360» о симптомах, которыми он проявляется.

«Менингит может возникать из-за бактерий, вирусов, как осложнение после других болезней, а также во время эпидемий», - отметил невролог Рустем Гайфутдинов.

По словам специалиста, симптомами менингита являются
  • повышение температуры,
  • мышечная и суставная боль,
  • головная боль,
  • нарушение сна,
  • симптомы интоксикации.
По мере развития болезни набирает силу менингеальный синдром –

«шея становится менее подвижной, яркий свет, громкие звуки, прикосновения причиняют неудобства, вызывают болевые ощущения».

Другой специалист, Тимур Пестерев, отметил, что риск возникновения менингита значительно повышается при переохлаждении для людей с ослабленным иммунитетом.

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Терапевт Людмила Лапа добавила, что менингит важно своевременно диагностировать – в противном случае воспаление может распространиться по сосудам мозга, привести к таким осложнениям как потеря способности двигаться и говорить.

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