Какая инфекция начинается с резкого повышения температуры: объясняет врач

«Грипп начинается резко, с выраженной интоксикации, головной и мышечной болью, резким повышением температуры», - объяснила специалист «Вечерней Москве».

Врач Романенко сообщила в интервью, что резким повышением температуры тела начинается грипп.Терапевт добавила, что при заболевании гриппом человек может назвать конкретное время, когда он ощутил значительное ухудшение своего самочувствия.В то же время, предупредила Романенко, сейчас, помимо гриппа, активно распространяются вирусы, для которых характерна симптоматика с постепенным усилением недомогания. По словам терапевта, это респираторные вирусы, вызывающие инфицирование через верхние дыхательные пути.Медик уточнила, какие симптомы могут наблюдаться у людей, которые подхватывают такую инфекцию: першение в горле, обильное носовое течение, конъюнктивит, бронхит.Романенко подчеркнула, что, учитывая эпидемиологически неблагоприятную обстановку, людям, которые только начинают ощущать недомогание, следует оставаться дома, а не пользоваться общественным транспортом или идти на работу. По словам терапевта, мягкие симптомы в начале заболевания часто не воспринимаются как серьезные или опасные в плане возможного заражения для окружающих.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заложенный нос возникает не только из-за ОРВИ.

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