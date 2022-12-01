Какая инфекция начинается с резкого повышения температуры: объясняет врач
Терапевт Татьяна Романенко объяснила, какая инфекция, атаковавшая организм, проявляется стремительным ухудшением состояния.
Врач Романенко сообщила в интервью, что резким повышением температуры тела начинается грипп.
«Грипп начинается резко, с выраженной интоксикации, головной и мышечной болью, резким повышением температуры», - объяснила специалист «Вечерней Москве».
Терапевт добавила, что при заболевании гриппом человек может назвать конкретное время, когда он ощутил значительное ухудшение своего самочувствия.
В то же время, предупредила Романенко, сейчас, помимо гриппа, активно распространяются вирусы, для которых характерна симптоматика с постепенным усилением недомогания. По словам терапевта, это респираторные вирусы, вызывающие инфицирование через верхние дыхательные пути.
Медик уточнила, какие симптомы могут наблюдаться у людей, которые подхватывают такую инфекцию: першение в горле, обильное носовое течение, конъюнктивит, бронхит.
Романенко подчеркнула, что, учитывая эпидемиологически неблагоприятную обстановку, людям, которые только начинают ощущать недомогание, следует оставаться дома, а не пользоваться общественным транспортом или идти на работу. По словам терапевта, мягкие симптомы в начале заболевания часто не воспринимаются как серьезные или опасные в плане возможного заражения для окружающих.
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Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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