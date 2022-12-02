У 64-летней женщины развилось повреждение печени после приема добавки для снижения холестерина

"Красный дрожжевой рис содержит монаколин К — химическое вещество, идентичное активному ингредиенту ловастатина, снижающего уровень холестерина. Однако это означает, что он несет такой же риск повреждения печени. В этом конкретном случае 64-летняя женщина была госпитализирована с симптомами гепатотоксичности (повреждения печени) через шесть недель после начала приема 1200 мг в день добавки красного дрожжевого риса для снижения уровня холестерина из-за того, что она не решалась принимать статины", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.





Поиск естественных способов снижения высокого уровня холестерина является предпочтительной альтернативой статинам. Это делает натуральные добавки заманчивой перспективой.Рынок добавок не подлежит таким же строгим правилам, как медицинская промышленность, и побочные эффекты от их приема не являются редкостью. ЗадокументированВ течение двух недель женщина испытывала усталость, вздутие живота и чувство насыщения раньше, чем обычно. И ее моча была темнее, ее стул был светлее, и недавно у нее развилась желтуха.Она не сообщала о каких-либо заболеваниях печени, переливаниях крови, контактах с больными или недавних поездках. Кроме инъекций В12 от анемии, она не принимала никаких лекарств. Женщина не курила, выпивала по два бокала красного вина каждый вечер и вела активный образ жизни.Биопсия печени показала результаты, соответствующиеНесколько случаев гепатотоксичности красных дрожжей были ранее задокументированы, и они показали, что восстановление может занять несколько месяцев после прекращения приема.Ранее МедикФорум писал о самых важных витаминах для женщин.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.