«Бессонница бывает симптомом болезней щитовидной железы, крови, депрессии или тревожного расстройства», - отметила специалист, беседуя с «Газетой.Ru».

Процесс засыпания растягивается, занимает более 30 минут.

Возникают ночные пробуждения с невозможностью снова быстро уснуть.

После пробуждения нет ощущения отдыха, бодрости – при этом усиливается дневная сонливость.

Нарушения сна длятся четыре недели и дольше.

В интервью врача-сомнолога Светланы Воструховой прозвучало предупреждение о том, что бессонница может быть симптомом ряда заболеваний.При этом степень бессонницы моет быть разной – от дискомфорта до изнурительного ощущения, что нормальный сон отсутствует уже несколько месяцев. Вострухова уточнила, что длительная бессонница способна вызывать проблемы с памятью, ослаблять иммунитет, вызывать нарушения гормонального фона. Также в ее случае обостряются психоэмоциональные нарушения – вспыльчивость и агрессивность, тревожность, депрессия. Кроме того, у человека может развиться невроз с чувством страха перед ночным укладыванием в постель из-за невозможности нормально заснуть.Сомнолог подсказала, что вечером лучше всего заниматься спокойной, монотонной, «скучной» деятельностью, поскольку это содействует наступлению сонливости. Один из лучших способов – чтение бумажных книг.Также специалист назвала признаки, которые говорят, что человеку с бессонницей нужно посетить врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-за частых стрессов.

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