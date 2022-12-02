Появление крови из уха может иметь злокачественную причину

«Чаще всего оно возникает из-за травмы уха или наружного буллезного отита, при котором воспаляется слизистая носа, носоглотка, задняя стенка глотки, наружное ухо, наружный слуховой проход, а также расслаивается барабанная перепонка», - объяснил Владимир Зайцев порталу NEWS.ru.

«Еще одной причиной внутреннего кровотечения является онкология, когда повреждена целостность барабанной перепонки и идет опухолевый процесс».

Отоларинголог Зайцев рассказал в интервью о причинах появления крови из уха. По словам специалиста, большинство случаев ушного кровотечения связаны с травмой или развитием отита.ЛОР-врач отметил, что барабанная перепонка уха состоит из трех слоев. При отделении наружного слоя от среднего образуются пузырьки, и если, например, имеется воспалительный процесс, они заполняются кровью. Когда такие пузырьки лопаются, происходит кровотечение. Их повреждение может спровоцировать травма, внутричерепное давление – если фактор повреждения не является злокачественным, то лопнувшие пузырьки не повредят барабанную перепонку, слух человека е пострадает.Но также, добавил Зайцев,Отоларинголог посоветовал как можно скорее обратиться к врачу, если кровь из уха начала выделяться внезапно и сильно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что бессонница может развиваться как симптом некоторых заболеваний

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