ЛОР-врач Зайцев назвал самую большую опасность при чистке ушей
По словам отоларинголога Владимира Зайцева, самостоятельная чистка ушей может привести к тому, что барабанная перепонка окажется перфорированной, это повышает риск опасных осложнений.
В своем комментарии ЛОР-врач напомнил, что
«чистка ушей ватными палочками может привести не только к ухудшению слуха, но и к опасным болезням».
Зайцев заметил, что, чистя уши, можно случайно протолкнуть вглубь отложения серы – извлечь ее после этого будет уже проблематично. Нередко самостоятельно удалить серу из глубокой части слухового прохода становится невозможно, очистить его получится только у специалиста.
Самой большой опасностью при чистке ушей ЛОР-врач назвал перфорацию барабанной перепонки. Для человека с такой проблемой любое случайное попадание в слуховой проход воды может оказаться губительным из-за риска инфекции
«Инфекция попадает в среднее ухо, а оттуда может устремиться в головной мозг, вызвать нагноение оболочек – вторичный менингит».
Владимир Зайцев посоветовал избавляться от ушной серы более деликатными и безопасными способами, чем манипуляции палочками. В этом могут помочь аптечные капли, предназначенные именно для этого. Или же пищевую соду можно развести водой до кашицы и с помощью ватного фитиля обработать содовой смесью слуховой проход – такой прием помогает размягчить серу, облегчив ее удаление из ушей во время мытья головы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что работа на грядках может продлевать жизнь.
Владимир Зайцев
Здоровье
ЛОР-врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий